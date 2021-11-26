توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله، سماءً صحوًا إلى غائم جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان اليوم الجمعة بمشيئة الله.

رياح نشطة تعيق الرؤية

وأوضح المركز، في بيان عبر موقعه الرسمي أنه من المتوقع أيضا استمرار تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية”.

حالة البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر فيتوقع تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.