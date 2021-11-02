تعرض المدير الفني للأخضر الأولمبي سعد الشهري لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، إلا أنه تجنب الرد نهائيًا، مفضلًا أن يكون رده عن طريق العمل وتحقيق الإنجازات في الملعب، ليقود المنتخب إلى كأس آسيا 2022.

الأخضر إلى كأس آسيا 2022

ولعب منتخب السعودية ضد بنغلاديش في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، وانتهت المباراة بفوز الصقور بثلاثية دون رد، ليتأهل إلى البطولة رسميًا.

وتُعد المشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2022 فرصة جيدة لتجهيز لاعبي الأخضر لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024″، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إشادة بمستوى الأخضر مع سعد الشهري

ونال أداء الأخضر إشادة كبيرة، ليصبح اسم سعد الشهري ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أكد الرياضيون والجماهير أن الشهري يستحق الدعم والثناء على ما يُقدمه.

وقال الإعلامي الرياضي علي المرشود: “ألف مبروك للأخضر الأولمبي السعودي الفوز على بنغلاديش والتأهل إلى كأس آسيا 2022 في أوزبكستان.. مبروك لإدارة المنتخب والدكتور خالد المقرن والمدرب الكبير الشهري والنجوم الأبطال والأهم من هذا كله هو مواصلة ومضاعفة العمل في الفترة القادمة”.

وكتب الإعلامي إبراهيم الفريان: “ما لها إلا رجالها منتخبنا الأولمبي تأهل لكأس آسيا 2022.. علموا مباراة الدوسري اللي يقول منتخبنا يريد معجزة ما يعرف الخوف من هذا فريقه هزمنا بنغلاديش ٣ صفر مع الرأفة.. وش وضع اللي انتقدوا مدرب منتخبنا السعودي الوطني سعد الشهري يمكن الوضع عندهم اعمل نفسك ميت”.

وتابع نبيه سيف ساعاتي: “ألف مبروك تأهل منتخبنا الأولمبي إلى نهائيات آسيا ٢٠٢٢ بعد الفوز على بنغلاديش .. ألف شكر لمدرب المنتخب سعد الشهري .. ولاتحاد الكره أقول: لدينا كفاءات شابة متميزة تستطيع أن تقدم ما يليق بسمعة ومكانة الكرة السعودية فضلًا البحث عن مدرب خبير متخصص يستطيع أن يحقق تطلعاتنا”.

وعلق نجم الكرة السعودية السابق، بدر الحقباني قائلًا: “تمت بنجاح صقور الأخضر لنهائيات آسيا.. جهود وزارة واتحاد كرة وعمل أجهزة وإبداع لاعبين.. اكتملت الصورة داخل بروازها الفخم يحق لنا نفخر بك ابن الوطن الكوتش/ سعد الشهري.. أنت تستحق دائمًا، شكرًا لكل من عمل على الإنجاز فبلدنا الغالي المعطاء يستحق منا الوفاء”.