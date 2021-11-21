أعرب نجم نادي أبها، التونسي الدولي سعد بقير، عن سعادته بفوز فريقه على الأهلي اليوم، متمنيًا مواصلة التألق وتحقيق مزيد الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

سعد بقير سعيد بالفوز على الأهلي:

وقال سعد بقير خلال تصريحاته للقنوات الناقلة: “من أول الأسبوع عملنا بشكلٍ مركز ومضاعف على هذه المباراة، وركزنا على نقاط ضعف الأهلي ونجحنا في تحقيق الانتصار”.

وأضاف: “دخلنا المباراة بتركيز كبير وكامل وحافظنا على مرمانا في الشوط الأول، ونجحنا بالشوط الثاني بالتسجيل وحسم المباراة”، متابعًا: “الفريق سيعمل بشكل مكثف ولن يهبط نادي أبها إلى دوري الدرجة الأولى”.

وأشاد سعد بقير بالمدرب سيفيلا، وأكد أنه مميز وكان يحتاج وقتًا لتظهر بصماته، لافتًا إلى أنه فخور بالأرقام المميزة التي حققها مع أبها، ولكنه يهتم بالفريق أكثر من اهتمامه بالأرقام الفردية.

أبها يفوز على الأهلي بهدفين:

ولعب أبها ضد الأهلي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأبهاوي بهدفين دون رد.

وبعد مباراة اليوم، تجمد رصيد الراقي عند 15 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى 13 نقطة في المركز الـ11.