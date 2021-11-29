أكد الفنان القدير سعد خضر أنه لا يسعى للعودة إلى الساحة الفنية، لكنه في الوقت نفسه مستعد للعمل إذا طُلب منه ذلك.

الفنان #سعد_خضر: لن أطرق باب أحد من أجل العودة للساحة الفنية، لكن مستعد إذا طلبني أحد#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/eq6TyYadpS

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 28, 2021

وقال خضر خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على روتانا خليجية: لست حريصًا على العودة، لكن إن طُلب مني فأنا مستعد للعمل، حتى في الإنتاج وإدارة الإنتاج وتنسيق العمل فأنا جاهز.

وأضاف الفنان: أن الإرث الوحيد الذي سيتركه لأبنائه هو تلك الكتابات المختلفة، التي أوصى أن تُحول إلى كتب وسيناريوهات وغيرها من الأعمال الإبداعية.

وصية:

وأردف سعد خضر: ناوي إن شاء الله أن أكتب في وصيتي أن تتحول هذه الأعمال إلى كتب، أو سيناريو قصة أو فيلم في الكتب.. وكنت أعتزم التواصل مع النادي الأدبي في هذا الشأن، ليكون هو الإرث الوحيد الذي أتركه لأولادي.