أنهت مدينة الملك سعود الطبية معاناة مريضة أربعينية حامل بالشهر التاسع من ورم مزمن يزن قرابة ٧ كجم؛ وذلك حينما أجرت جراحة ناجحة تمكنت بفضل الله من إزالته.

وأوضح استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحة أورام القولون والمستقيم د.مهدي البندر، أن المريضة لاحظت كبر حجم البطن ووجود آلام متفرقة بالبطن لكنها أهملت المتابعة أو الفحوصات اللازمة للورم وأيضَا للحمل، وتزايد الورم بالحجم إلى الشهر التاسع بالحمل، وتم استقبال المريضة من قبل فريق النساء والولادة وإخراج الطفل بصحة جيدة وحينها تم اكتشاف ورم بالبطن وبعد عمل الفحوصات تبين أن الورم مزمن ومهمل في مساريقا الأمعاء.

ورم مزمن ومهمل

وأضاف: بعد عمل الفحوصات تبين أن الورم مزمن ومهمل في مساريقا الأمعاء وتسبب بالضغط على الأمعاء والرحم والأعضاء المجاورة وتم إزالة الورم بالكامل مع جزء من الأمعاء الذي يزن قرابة ٧ كجم وبحجم 20*25 سم، وأيضًا انتشر الورم على جلد البطن مما تسبب في انفجار الورم للخارج وعلى هذا كان مهمل من المريضة ولم يتم اكتشافه مسبقًا.

وأشار د.البندر إلى أن العملية استغرقت ساعتين، وتكللت بالنجاح، وأنهيت معاناتها في أربعة أيام وتمت إجراءات الخروج وهي بصحة كاملة ولله الحمد.

وختم د.البندر تصريحه مشددًا على ضرورة اكتمال الفحوصات أثناء الحمل وعمل الأشعة اللازمة لإتمام الخطة العلاجية بشكل سليم بدون إهمال ؛ لما فيه من المخاطر للمريضة أو للطفل أثناء الحمل ومنها النزيف أو الانسداد أو انتشار الورم وكذلك الانفجارات الغير متوقعة تمامًا كما حصل للمريضة.