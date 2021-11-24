أعلنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم المسالك البولية عن استخدامها جهاز ” ريزوم”، الذي يُعد العلاج الأمثل لتبخير وإزالة تضخم البروستاتا بأعلى درجات الأمان.

بدء العمل بالجهاز:

وأكّد استشاري ورئيس قسم المسالك البولية الدكتور إبراهيم العويضة، أن القسم سيبدأ في إجراء العمليات باستخدام الجهاز الذي يناسب مرضى القلب والسكر وسيولة الدم ، مشيرا إلى أنها من عمليات اليوم الواحد وهناك عدد آخر من التدخلات لإزالة تضخم البروستاتا؛ ولكنها بنسب محدودة توجد بها مضاعفات مثل: النزيف الدموي والارتشاح والتأثير على الصحه الجنسيه وخلافه.