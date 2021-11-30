يبدو أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سعود عبدالحميد، يسعى لتهدئة الأوضاع مع الإدارة خلال الفترة المقبلة.

اعتذار منتظر من سعود عبدالحميد:

وأكد الإعلامي وليد الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد”، أنه ينتظر أن يتقدم سعود عبدالحميد بالاعتذار لنادي الاتحاد وإداراته، من أجل العودة بشكل طبيعي.

وكان عبدالحميد صاحب الـ22 عامًا رفض أكثر من مرة عرضًا قُدم من النادي للتجديد، وكان آخرها تخلفه عن اجتماع لاستلام مبلغ مالي من رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي يوم الجمعة الماضية.

وكيل سعود سبب الأزمة:

وسبق أن كشف المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، حامد البلوي، تفاصيل أزمة تجديد عقد سعود، مؤكدًا أن اللاعب أبدى رغبته في الاستمرار، وانتقد وكيل أعماله ووصفه بالغير متجاوب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشارت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية إلى أن إدارة الاتحاد استقرت على التعاقد مع لاعب من قارة إفريقيا في حل رحيل سعود، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).