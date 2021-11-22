أصدرت سفارة المملكة قي سريلانكا، تعليمات جديدة لرعاياها، بخصوص اتباع تحديث إجراءات الدخول للبلاد، وفقًا لتعليمات السلطات السريلانكية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

فحص PCR قبل المغادرة

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنه يجب على المواطنين القادمين لسريلانكا إجراء فحص PCR قبل المغادرة بـ 72ساعة، إذ إنه لا يطلب من الملقحين بالكامل عمل هذا الفحص في المطار.

شهادة التطعيم بجرعتين

وأكدت السفارة على أهمية الحصول على شهادة التطعيم بجرعتين ضد كوفيد 19، باللغة الإنجليزية، بالإضافة لتعبئة الاستمارة الصحية.

وأشارت السفارة إلى أن مَن لم يتلق اللقاح، أو لم يكمل الجرعات كاملة، سيتم إخضاعه للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، ثم عمل فحص PCR.