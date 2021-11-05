قال سفير المملكة لدى إثيوبيا سامي بن جميل: إن الأوضاع مستقرة حاليًّا في إثيوبيا، داعيًا المواطنين للحذر وسرعة المغادرة تحسبًا لتطور الأوضاع هناك.
فيديو | سفير #المملكة لدى #إثيوبيا: الأوضاع جيدة ومستقرة حاليا.. وندعو المواطنين إلى الحذر وسرعة مغادرة البلاد #الإخبارية pic.twitter.com/njLSvG8MtJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2021
وأضاف ابن جميل، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن وزارة الداخلية تتابع بشكل دقيق وعلى مدار اليوم وتطمئن على أعضاء البعثة.
أعضاء البعثة بخير:
كما طمأن السفير الجميع بأن أعضاء البعثة بخير، وأن عدد السعوديين قليل جدًّا، ويتم التواصل معهم باستمرار للتنسيق لمساعدتهم في العودة إلى الوطن.
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