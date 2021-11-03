استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض، اليوم (الأربعاء) الثالث من (نوفمبر) 2021، سفير جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالستار الجنابي.

سفير جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالستار الجنابي @Abdulsattar_Alj : المملكة وضعت هذا المركز الهام لتكون أول بصمة مهمة في الشرق الأوسط لنشر فكر الـ #اعتدال pic.twitter.com/Q93wFExIXG

— اعتدال | ETIDAL (@Etidal) November 3, 2021

إستراتيجيات وجهود مركز اعتدال:

وتعرف الدكتور عبدالستار الجنابي خلال زيارته على إستراتيجيات وجهود مركز (اعتدال) في مواجهة ومكافحة الفكر المتطرف، كما اطلع على آلية عمل المركز في الرصد، والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يتم تطويرها لتفكيك خطابات الفكر المتطرف.

وفي ختام الزيارة، التقط سفير جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالستار الجنابي صورًا تذكارية، ودوّن كلمة في سجل (اعتدال) للزيارات قال فيها: “باسمي وباسم كادر سفارة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى أمين عام وأعضاء مركز (اعتدال) هذا الصرح الهام الذي يعيد لنا الثقة بأنفسنا ويضع الفكر المعتدل كهدف أساسي في حياتنا اليومية”.

وقال سفير جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالستار الجنابي في تصريح إعلامي لها: “المملكة وضعت هذا المركز الهام لتكون أول بصمة مهمة في الشرق الأوسط لنشر فكر الاعتدال مقابل التطرف الذي أودى بحياة الكثير من أبنائنا وأثر على اقتصادنا وعلى مستقبلنا، وأتمنى للمملكة دوام الاستقرار والرقي”.