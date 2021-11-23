وجه سفير فرنسا لدى السعودية، لودوفيك بوي رسالة إلى الجماهير قبل مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

اليوم يومٌ تاريخيّ! ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي دوري أبطال آسيا. أتوجه إلى لاعبي #الهلال لا سيما اللاعبين 🇫🇷 غوميز وماريغا بكل التشجيع. أتمنى أن أحتفل هذا المساء في استاد الملك فهد مع أهل #الرياض بالنجاح الثامن للزعيم في #دوري_ابطال_اسيا.

الموج الأزرق جاكم!🌊💪@Alhilal_FC 🇸🇦💙🇫🇷 pic.twitter.com/59c02GYMwO

— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) November 23, 2021

سفير فرنسا يدعم الهلال

ونشر سفير فرنسا في السعودية مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث ظهر وهو يرتدي قميص الزعيم، وتحدث باللغة العربية، متمنيًا تتويج الفريق باللقب القاري.

وعلق قائلًا: “اليوم يومٌ تاريخيّ! ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي دوري أبطال آسيا. أتوجه إلى لاعبي الهلال لا سيما اللاعبين غوميز وماريغا بكل التشجيع”.

وتابع: “أتمنى أن أحتفل هذا المساء في استاد الملك فهد مع أهل الرياض بالنجاح الثامن للزعيم في دوري أبطال آسيا.. الموج الأزرق جاكم!”.

الزعيم يتقدم مبكرًا

ويلعب الهلال ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي الآن على استاد مدينة الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وتقدم الزعيم مبكرًا عن طريق ناصر الدوسري.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الظهور بشكل مميز مع مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، أملًا في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثامنة في تاريخ بمختلف مسمياته.