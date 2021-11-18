أوضح سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول بـ الهلال والمنتخب السعودي، أن الأخضر يهدف إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر دون خسارة أي مباراة في التصفيات.

ويقدم الأخضر أرقام مميزة في التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال قطر، بدون أي خسارة مع نتائج رائعة داخليًّا وخارجيًّا.

سلمان الفرج يكشف هدف الأخضر:

وتحدث الفرج لـ برنامج “شوت” المذاع على قناة SSC قائلًا: “نريد أن نفعل شيء لم يحدث من قبل، ولما لا نتأهل لكأس العالم بدون أي خسارة”.

وأضاف قائد المنتخب السعودي: “لعبنا أمام أستراليا من أجل الفوز وليس التعادل ولكن نقطة خارج الأرض تُعتبر شيئًا مهمًّا”.

وتابع الفرج: “صحيح أنه في مباراة فيتنام لم نقدم الأداء المنتظر لدى الجماهير السعودية، ولكن حققنا هدف المباراة وهو الثلاث نقاط، على الرغم ظروف الملعب السيئة وأسلوب لعب المنافس بالتكتل الدفاعي، وكسبنا في النهاية”.

الأخضر يحلق في المقدمة:

وجاء ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات كالتالي، منتخب السعودية الأول لكرة القدم يُحلق منفردًا في الصدارة برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن اليابان الوصيف.

وحل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم ثالثًا في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن عمان، ثم الصين برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل المنتخب الفيتنامي الترتيب بدون أي نقاط.