توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف اليوم الخميس.

نشاط الرياح السطحية:

كما توقع المركز، استمرار نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم والحدود الشمالية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 30كم/ ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي:

بينما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 12- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.