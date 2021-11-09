تجربة استثنائية لضيافة فاخرة.. هذا هو العنوان الأبرز الذي يصف جمالية منتجع سنام نجد في غرب مدينة الرياض، فعلى قمة جبل طويق الشامخ وبالقرب من منحدراته الشاهقة الارتفاع المسماة “حافة العالم” يقع منتجع سنام نجد ليقدم أسلوبًا جديدًا في الضيافة العربية على ضفاف إطلالات طبيعية بعيدًا عن صخب وضوضاء المدينة لتساعد على الاسترخاء.

طبيعة أرض نجد:

المنتجع الذي يقع على مساحة 30 ألف متر مربع و ارتفاع 1,000 متر عن سطح البحر يختزل طبيعة “نجد” الصحراوية بجمال أوديتها ونقاء هوائها ونباتاتها البرية ليقدم أسلوبًا جديدًا في الضيافة، وتوفير إقامة مميزة لضيوفك أو أفراد عائلتك و أصدقائك تستمتعون فيه بقضاء وقت وسط مشهد طبيعي رائع يعبر عن البساطة والتراث.

تجارب رياضية منوعة:

تعتبر المنطقة التي يقع فيها المنتجع منطقة مناسبة لممارسة الهوايات المتنوعة مثل ركوب الدراجات أو التسلق أو رياضة الهايكنج، حيث يقع بجانب المنتجع مسار رياضي مميز لممارسة رياضة الهايكنج تحت مسمى مسار سنام نجد يتمكن من خلاله الممارس الرياضي الاستمتاع بطبيعة المكان والتضاريس الساحرة، حيث سيكتشف أثناء سيره أن المنطقة كانت مغمورة بالمياه منذ آلاف السنين وذلك من خلال المتحجرات المائية مثل المرجان والقواقع وبعض الآثار البحرية.

محمية طبيعية للنباتات النادرة:

يعتبر المنتجع محمية طبيعية للنباتات النادرة حيث تحتوي أرض المنتجع على حوالي 200 نوع من النباتات البرية والنادرة، وأرضه غنية بالبذور المنوعة والتي تنبت في موسمها المعتاد كل عام، و يحتوي كذلك غابة من الأشجار المنوعة مثل التوت البري والحمضيات المثمرة، هذا بالإضافة إلى وجود بعض الحيوانات والطيور المتآلفة مع المكان.

مشهد غروب نادر:

مشهد رائع لمكون طبيعي يعزلك عن العالم الخارجي، حيث سيبقى لصورة الغروب في المنتجع قصة في ذاكرتك عنوانها الاستكنان، وستتاح الفرصة كذلك لمن يريد الاستمتاع بمشاهدة نجوم درب التبانة والهدوء في ليالي مظلمة مناسبة للاستجمام.

الأسعار والحجوزات:

الجدير بالذكر أن الحجوزات متاحة لمن يريد الاستمتاع بهذه التجربة الفريدة والمميزة، حيث أعلنت إدارة المنتجع مؤخرًا عن باقة الأسعار للموسم الحالي وحددت المبلغ 4,500 ريال للحجز يومي الخميس والجمعة و 3,000 ريال للحجز يوم السبت، وأما بقية أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء تم تحديدها بمبلغ 2,500 ريال، وجاءت الأسعار لإجازة نهاية الأسبوع المطولة بمبلغ 3,000 ريال، وللحجز والاستفسار التواصل عبر الهاتف: 0552275585.