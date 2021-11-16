انتهت، منذ قليل، مباراة سويسرا ضد بلغاريا، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بفوز المنتخب السويسري برباعية دون رد.

سويسرا تتجاوز بلغاريا برباعية:

وبدأت مباراة سويسرا ضد بلغاريا بشكل سريع، وضغط أصحاب الأرض منذ الدقائق الأولى، أملًا في تسجيل هدف مبكر لتسجيل مهمة خطف بطاقة التأهل، نظرًا لتفوقهم في المواجهات المباشرة أمام منتخب إيطاليا.

وظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقيقة 48 من أحداث المباراة، قبل أن يسجل نوا أوكافور الهدف الأول، ونجح روبن فارغاس في تعزيز تقدم منتخب “لا ناتي” بهدف ثانٍ عند الدقيقة 57.

ورفض لاعبو سويسرا سيطرتهم على اللعب، وتمكن سيدريك إيتن من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 72، وأحرز ريمو فريلير الهدف الرابع عند الدقيقة 91، ليخطف منتخب “لا ناتي” بطاقة التأهل إلى مونديال 2022.

تعادل إيطاليا وأيرلندا:

على الجانب الآخر، فشل منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم في تجاوز عقبة أيرلندا، وسقط في فخ التعادل السلبي، ليمنح سويسرا بطاقة التأهل إلى كأس العالم بشكل مباشر، ويخوض الملحق الأوروبي بعدما وصل رصيده إلى 16 نقطة.

وبدأت مباراة أيرلندا ضد إيطاليا بشكل سريع، وضغط الأزوري بقوة، حيث لعب إنسيني كرة عرضية إلى دي لورينزو، ولكن الحارس فاريل نجح في إبعادها، وتوغل بيراردي ولعب عرضية، ليسدد كييزا في الشباك بالخارج.

وأهدر كييزا فرصة تسجيل هدفًا محققًا عند الدقيقة 37، بعدما سدد الكرة ضعيفة في يد الحارس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

واستمرت محاولات إيطاليا مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يظهر منتخب أيرلندا عن طريق جمال لويس الذي أرسل عرضية إلى سافيلي، ولكن الحارس دوناروما تألق وأبعدها، ونفذ دومينكو ركلة حرة ثابتة أمسكها فاريل عند الدقيقة 58.

وأطلق إيمرسون تسديدة قوية عند الدقيقة 80، إلا أن الحارس فاريل واصل التألق وأبعدها، وكاد أصحاب الأرض أن يهزوا الشباك في الدقائق الأخيرة عن طريق الاس، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، لتنتهي المباراة بالتعادل.