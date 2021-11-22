خطفت سيارة الفورمولا ويليامز الأنظار في معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

يذكر أن شركة دلة البركة شاركت في معرض الرياض للسيارات؛ الذي يأتي ضمن موسم الرياض 2021م، من خلال عرضها لسيارة الفورمولا ويليامز Williams FW07-01، التي تملكتها مؤخرًا بعد أن كانت راعيةً لها في بطولة هولندا الكبرى سنة 1979.

ويعتبر معرض الرياض للسيارات أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط؛ حيث يقدم معالمَ وأنشطةً فريدةً واستثنائيةً لعُشاق وهُواة السيارات، وقد ضم هذا المعرض أندر وأفخم وأسرع أنواع السيارات على الإطلاق.