ينطلق مساء اليوم “سيرك دو سوليه ميسي” الذي يقدم عرض أكروبات استعراضيًا، يحكي من خلاله قصة كفاح اللاعب ليونيل ميسي ومواجهته للتحديات إلى أن أصبح من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم.

العرض الأول لسيرك دو سوليه ميسي

ويعد العرض الذي يقام في منطقة “بوليفارد أرينا”، إحدى مناطق “بوليفارد رياض سيتي“، فريدًا من نوعه، لأنه يجمع بين السيرك وكرة القدم، ويستكشف التفاني والذكاء اللذين يربطان بين الرياضة والسيرك، عبر الاحتفال بالموهبة والمهارات الاستثنائية للاعب، وقد سبق أن قدم “سيرك دو سوليه” أعمالًا سابقة عن مشاهير، لكنها المرة الأولى التي يُكرم فيها أحد أبرز الرياضيين البارعين “ميسي”.

ويُقدم عرض “سيرك دو سوليه ميسي” على مسرح مصمم بطريقة مبتكرة، يأخذ شكل ملعب كرة القدم الذي استوحى منه كل جوانبه، حيث قُسّم العرض إلى شوطين مع استراحة تصل إلى 25 دقيقة بينهما، ويركز الشوط الأول ومدته 45 دقيقة على الطموحات والعمل الجاد والانضباط، الضرورية لتحقيق مكانة بين العظماء، والشوط الثاني مدته 45 دقيقة، ويعرض المكافآت التي تأتي من العمل الجاد والنجاح، وكل ما يمكن تحقيقه عندما يكون الشخص متعلقًا بشغفه.

21 جنسية

ويمثّل شخصيةَ “ميسي” أشخاصٌ من أكثر من 21 جنسية، هي: (الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، تشيلي، كوستاريكا، إثيوبيا، فرنسا، ألمانيا، كازاخستان، رومانيا، روسيا، إسبانيا، سويسرا، أمريكا، أوكرانيا، بريطانيا، هولندا، تايوان)، ويصل عدد الفريق الفني والإداري المرافق إلى 30 شخصًا.

وتشمل مجريات “سيرك دو سوليه ميسي” مجموعة شخصيات، أبرزها “الشاب”، وهي أول شخصية تحمل الرقم (10) وتظهر في العرض، وهو يمثل شخصًا لديه حلمُ تحقيقِ شيءٍ عظيم، والشخصية الثانية هي “المخلِّص”، وتظهر في لحظات مهمة طول العرض، وهي تحمل ثقلَ وضغطَ العالم على كتفيها في شكل برج متزايد من الكرات، إضافة إلى شخصيات المُعلِّقين الذين يؤدون عملهم بكل جدية.

وقبل العرض، وكما هو الحال في جميع الأحداث الرياضية الكبرى في العالم، يوجه الحكمُ الجمهورَ في الهتافات قبل المباراة، مع تعريفهم ببعض الشخصيات المتنوعة في العرض قبل بدء اللعبة.

ويتميز العرض بجلوس الجمهور على جانبي المسرح، لينتقلَ المتفرجون إلى عالم آخر عبر تمكينهم بصريًا وجسديًا من الشعور بالعاطفة والجنون، من خلال استمتاعهم بمشاهدة 360° دون عائق، بلقطات لأعظم لحظات ميسي وأهدافه الأسطورية، إضافة إلى لقطات فريدة وحصرية أُعدت لإثراء العرض.

وقد قضت شركة “سوني” أشهرًا في البحث عن موسيقى مناسبة، من شأنها أن تجعل عرض “سيرك دو سوليه ميسي” ينبض بالحياة، ولتعبر عن رسالة كل حدث، وتكمل المسارات الأصلية التي أُلّفت خصيصًا للعرض.

ومن المقرر أن يستمر العرض، الذي تنظمه وزارة الثقافة، حتى الـ 10 من ديسمبر المقبل، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط.

ويُقام السيرك طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الأحد، بعرض واحد من الساعة الـ 8:00 مساء حتى الـ 10:00 ليلًا (خلال أيام الأسبوع)، وبعرضين يومي الخميس والجمعة، يبدأ الأول من الساعة الـ 6:00 مساء حتى الـ 8:00 مساء، والثاني من الساعة الـ 10:00 مساء حتى الـ 12:00 ليلًا، وقد حُدد سنّ 7 سنوات للدخول ومشاهدة العرض.