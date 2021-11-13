شهدت العديد من الأحياء بمنطقة مكة، اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، لاسيما في مناطق جنوب وجنوب غرب منطقة مكة المكرمة.

أمطار غزيرة وسيول:

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من مقاطع الفيديو وثقوا من خلالها هطول أمطار الخير على منطقة مكة وجريان للسيول ببعض الأحياء، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

امطار متوسطة على عمق جنوب غرب مكة pic.twitter.com/oNTsCttvTF — مطارد الغيث (@0Tal) November 13, 2021

أمطار متوسطة إلى غزيرة:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة مكة المكرمة ومرتفعات الباحة.

إمطار غزيرة وسيول جنوب مكة سيل الوكف وضبيه ودفاق ١٤٤٣/٤/٨هـ اليوم السبت. #امطارمكة pic.twitter.com/Zre0OycbTe — طٌلَقَ اَلَمحَموُدِيّ اَلَهِذٌلَيّ📸⛈ (@talqhm) November 13, 2021

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال فترة النهار على الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خلال فترة المساء على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة قد تصل إلى 50 كم/ ساعة خلال تكوّن السحب الرعدية وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 35 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 25 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.