نشرت قناة “العربية” مقطع فيديو وثقت من خلاله عمليات التحالف في اليمن ضد الأهداف العسكرية المشروعة لميليشيا الحوثي.

وأظهر المقطع، غارات للتحالف دكت ودمرت مخزنًا للأسلحة تابعًا لميليشيات الحوثي بالقرب من قاعدة الديلمي شمال صنعاء.

فيديو حصري لـ #العربية يظهر تدمير التحالف مخزن أسلحة تابع لميليشيات #الحوثي بالقرب من قاعدة الديلمي شمال #صنعاء pic.twitter.com/2UKn0EZFQT — العربية (@AlArabiya) November 24, 2021

استهداف مواقع مشروعة:

وبالأمس أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف: إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

عمليات تتوافق والقانون الدولي:

وشدد التحالف على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.