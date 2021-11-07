رفعت القوات العراقية، صباح اليوم الأحد، صاروخًا لم ينفجر من منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعد محاولة الاغتيال التي جرت الليلة الماضية بطائرة مسيرة.

وباشرت الفرق المختصة بمكافحة المتفجرات، رفع صاروخ لم ينفجر من منزل الكاظمي، وهو أحد الصواريخ التي استهدفت منزله الليلة الماضية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض الليلة الماضية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

وأكد مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد وفقًا لـ”روسيا اليوم”، إصابة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في محاولة الاغتيال التي تعرض لها.