شهدت محافظة القريات بمنطقة الجوف، خلال الساعات الماضية تقلبات جوية، تمثلت في هطول أمطار مصحوبة بتساقط كثيف لحبات البرد.

توقعات حالة الطقس

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك.

وتمتد الحالة إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة. في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي، كما لايستبعد تكون الضباب على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.