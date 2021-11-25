وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شابًا هنديًا متهورًا وهو داخل عرين الأسد بكامل إرادته.

إنقاذ الشاب المتهور

ويظهر الرجل في الفيديو داخل المنطقة المخصصة للأسود بإحدى حدائق الحيوانات، ويجلس على منطقة مرتفعة تحسبًا لأي هجمة مفاجئة من الأسد.

وظل الرجل على حافة المرتفع، فيما وقف الأسد في الأسفل ينتظر سقوطه ليلتهمه، وبعد أن يأس الأسد من سقوط فريسته، حاول هو أن يقفز باتجاهه، لكن القفزة كانت غير كافية لينال مراده.

ونجح حارسان تابعان لحديقة الحيوان في الوصول إلى الرجل المتهور، ثم قبضا عليه، فيما وجه أحدهما له عدة لكمات عقابًا له على تهوره الذي كاد يودي بحياته.