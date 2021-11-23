أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي غرق عدد من المركبات في سيول شرق القريات.

ووثق المقطع غرق مركبات في السيول التي شهدتها القريات بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

أحياناً نشوة الأمطار ، وسكرة الفرح بسقوطها تجعل بعض الناس يغفل عن الأخذ بالاحتياطات اللازمة، فتكون العواقب كما تشاهد. تصوير عبدالعزيز الفالح. pic.twitter.com/ytHvHEDaBB — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 22, 2021

يذكر أن محافظة القريات شهدت الأحد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تسببت في جريان بعض الأودية والسيول.

تحذيرات الدفاع المدني

وفي سياق متصل تحذر المديرية العامة للدفاع المدني عادة ما تنصح المواطنين والمقيمين بضرورة توخّي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.

وينضح أيضا بعدم الجلوس في مجاري السيول أو عبورها، كما حذرت من المجازفة بعبور مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

وينصح الدفاع المدني، بعدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، كما حذر من أنّ المياه قد تغطي جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

كما يشدد الدفاع المدني على اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول، فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.