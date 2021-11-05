أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام فتاة بصفع شخص يرتدي زي الزومبي ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام.

ووثق المقطع، الزومبي يحاول إخافة الفتاة ضمن الفعاليات التي يشهدها موسم الرياض فما كان من الفتاة إلا أن قامت بصفع الزومبي خوفًا منه وحتى يبتعد عنها.

مهرجان ترفيهي عالمي

يذكر أن موسم الرياض، هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية

ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.