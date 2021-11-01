أبرمت جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية اتفاقية شراكة مجتمعية مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، لدعم الاستثمار الاجتماعي في التوظيف، وتمكين الكوادر الوطنية، مثل جمعية أرفى رئيس مجلس إدارتها فاطمة الزهراني، وإدارة المسؤولية الاجتماعية مدير الإدارة خالد العبيد.

سلسلة شراكات مجتمعية:

وأوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية، فاطمة الزهراني، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة الشراكات المجتمعية التي تأتي لتقديم الخدمة للمستفيدين بجودة عالية، وسعيًا في تحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 على أن يكون للقطاع غير الربحي فعالية أكبر في خدمة مرض التصلب المتعدد، وتقديم المساندة لهم، والعمل على عقد الشراكات التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الجمعية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية يهدف الطرفين من خلالها إلى تمكين الحالات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، وتمكين القطاع غير الربحي بتشغيل الكوادر البشرية.

مسؤولية اجتماعية:

وبينت أنه تفعيلًا لأدوارهم في جوانب المسؤولية الاجتماعية، انعقد الإيجاب والقبول على إبرام هذه الاتفاقية فيما يخدم المصلحة العامة، وذلك من خلال تكليف عدد من الموظفين المسجلين تحت هذا البرنامج، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة التي تسعى مخرجاتها إلى تفعيل برنامج التحول الوطني من الرعوية للتمكين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والمساهمة في دعم هذه القطاعات بشكل عام التي لا تهدف إلى الربح المالي بالكوادر الوطنية.

وذكرت الزهراني أن الجمعية تواصل عقد الشراكات المجتمعية النوعية مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية التي من شأنها تقديم خدمات مميزة يحتاجه المصاب وتقدم لهم المساندة لمواجهة تحديات المرض وتعزيز مفهوم التعايش مع المرض وتخفيف أعراضه والوصول إلى توفير الخدمة لكل من يحتاج إليها في المنطقة الشرقية ومحافظاتها.