ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن أساء للذات الإلهية عبر تويتر.

جهود شرطة الرياض

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مواطن والقبض عليه،بعد حديثه في إحدى مساحات برنامج التواصل “تويتر” بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.

توجيه النائب العام

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمس أمرًا بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل «تويتر» بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.

وقال صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، إن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه.

وأضاف أن النيابة العامة لن تألو جهدًا في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة.

كما أنها في نفس الوقت ماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم بين أوساط المجتمع.