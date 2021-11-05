أكدت إذاعة COPE الإسبانية أن الشرطة أطلقت النار على رجل في العاصمة مدريد هدد المارة بسكين مطبخ، وهاجم أحد رجال الشرطة.

مهاجر بلا مأوى:

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن “المهاجم مهاجر بلا مأوى يبلغ من العمر 35 عامًا، وقد حوكم في وقت سابق عدة مرات”.

وأضافت: “وقع الحادث بالقرب من مركز طبي في منطقة فيلافيردي بالعاصمة”، مشيرة إلى أن “موظفي المركز أغلقوا الأبواب واتصلوا بالشرطة”.

لا جرحى بين المارة:

وتابعت: “بعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث، هاجم الرجل أحدهم وأصابه في ذراعه”، وبيّنت أنه “لا يوجد جرحى بين المارة”.

ونفت الشرطة رواية الهجوم الإرهابي في وصف الحادث، دون أن تكشف عن هوية الجاني.