تشارك شركة التنفيذي في معرض دبي للطيران 2021، بجناح هيئة الطيران المدني، والذي تنطلق فعاليته ابتداءً من يوم غد الأحد 14 وحتى 18 نوفمبر 2021، في مدينة دبي، ويعد هذا الحدث بمثابة منصة عالمية تجمع كافة الجهات الرائدة في منظومة الطيران بالعالم.

يذكر أن معرض دبي للطيران 2021، ينطلق غدًا الأحد بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

نسخة المعرض الأضخم:

ومن المتوقع أن تكون نسخة المعرض هي الأضخم منذ انطلاقه في عام 1989.

وستشهد نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران مشاركة أكثر من 1200 عارض، من بينهم أكثر من 370 عارضًا يشاركون للمرة الأولى في المعرض، إلى جانب مشاركة وفود مدنية وأخرى عسكرية من أكثر من 140 دولة.

وسيضم المعرض 20 جناحًا للدول المشاركة، من بينها دول تشارك لأول مرة، وهي جمهورية التشيك، وبلجيكا، والبرازيل، وإسرائيل، وسلوفاكيا.

85 ألف زائر:

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 85 ألف زائر على مدار 5 أيام، للاطلاع على أحدث الحلول التقنية والمنتجات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الرائدة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب مشاركة الخبرات والمعارف في المؤتمرات والجلسات النقاشية التي تقام ضمن أجندة فعاليات المعرض، وغيرها من عروض الطيران الأرضية والجوية. وسيشهد المعرض الإعلان عن أحدث أخبار الشركات وأبرز تطورات القطاع.