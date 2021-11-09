أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن تحقيق صافي خسارة 17.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 مقارنة بصافي ربح 1.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الخسارة يعود إلى الانخفاض في إجمالي الربح الناتج عن الارتفاع في تكلفة المواد الخام.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 4.93 نقاط ليقفل عند مستوى 11846.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 191 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، ودلة الصحية، وجدوى ريت الحرمين، ومشاعر ريت، والراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخريف، وصادرات، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والكابلات السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.01% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والإنماء، وصدر، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 164.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25386.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 510 آلاف سهم تقاسمتها 2435 صفقة.