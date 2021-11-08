أعلنت شركة طيبة للاستثمار، اليوم الاثنين، تسجيل صافي خسارة 38.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 ، بارتفاع 63 % عن الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب ارتفاع صافي خسارة الربع الحالي بالمقارنة بصافي خسارة الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات بسبب استمرار تداعيات آثار جائحة كورونا – كوفيد 19 على النشاط الرئيس لطيبة.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 89.37 نقطة ليقفل عند مستوى 11841.60 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم 140 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات نسيج، وهرفي للأغذية، وأبو معطي، والسعودي الفرنسي، والتعمير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، والإنماء طوكيو م، وملاذ للتأمين، وصادرات، وشمس، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 9.98% .

الأسهم الأكثر نشاطاً

فيما كانت أسهم شركات كهرباء السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وبترو رابغ، لأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وكهرباء السعودية، والإنماء، وسبكيم العالمية، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 257.85 نقطة ليقفل عند مستوى 25221.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 370 ألف سهم تقاسمتها 1939 صفقة.