أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة “شركة مجموعة تداول”، بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد غداً الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، على أن تنتهي في يوم الخميس الموافق 02 ديسمبر 2021 (في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة).

وحددت الشركة السعر النهائي لأسهم الطرح عند 105 ريالات للسهم الواحد، ما يعني أن قيمة الشركة السوقية هي 12.6 مليار ريال كما في تاريخ الإدراج.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 511.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10787.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 223 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 6 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 197 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, أمانة للتأمين, التطويرية الغذائية, الوطنية للتعليم, والوطنية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ, كيان السعودية, العبداللطيف, جازادكو, وشاكر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 9.95% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، كيان السعودية, التصنيع, وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, سبكيم العالمية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضًا 790.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22374.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 313 ألف سهم تقاسمتها 1646 صفقة.