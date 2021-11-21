استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط وإجراءات استيراد السيارات والحافلات وشاحنات النقل الثقيل من خارج المملكة.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يشترط في السيارات المستوردة من الخارج ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات.

رسوم الجمارك:

وحول رسوم الجمارك، أشارت الهيئة إلى أنه يتم احتساب 5% من قيمة السيارة كرسوم جمركية، بالإضافة إلى خصم 10% من قيمة السيارة على كل سنة فائتة من موديلها، ويتم حساب السنة من شهر مارس الميلادي.

ولفتت إلى أن نسبة الخصم لا تتعدى 50% للسيارات و80% للشاحنات، مشيرة إلى أنه يسمح باستيراد السيارات والحافلات وشاحنات النقل الثقيل.