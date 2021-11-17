توفي إلى رحمة الله تعالى محمد الحربي، شقيق الزميل عيسى الحربي من صحيفة سبق، وسيصلى على الفقيد اليوم في القصيم.
“المواطن” تقدم خالص العزاء إلى الزميل عيسى الحربي، سائلين الله تعالى الرحمة والمغفرة للفقيد.
توفي إلى رحمة الله تعالى محمد الحربي، شقيق الزميل عيسى الحربي من صحيفة سبق، وسيصلى على الفقيد اليوم في القصيم.
“المواطن” تقدم خالص العزاء إلى الزميل عيسى الحربي، سائلين الله تعالى الرحمة والمغفرة للفقيد.
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