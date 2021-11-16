يُقدم صالح الشهري مستوى مميزًا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

صالح الشهري يستعيد بريقه:

واستعاد صالح الشهري حاسته التهديفية بعد فترة من الغياب، حيث نجح في هز شباك فيتنام اليوم، ليؤكد تألقه اللافت مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية.

وساهم صالح الشهري في تسجيل 8 أهداف مع الأخضر ضمن التصفيات الآسيوية الأولية والنهائية، حيث تمكن من إحراز 6 أهداف، وصنع هدفين آخرين خلال مواجهتي اليمن وأوزبكستان.

ويُعد الشهري أفضل هداف للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات الحالية، حيث هز الشباك 6 مرات، بواقع هدفين أمام فلسطين، وهدف ضد سنغافورة وعمان، بالإضافة إلى تسجيله لهدفين في مباراتي فيتنام.

المنتخب السعودي يتصدر مجموعته:

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد فيتنام في هانوي، في إطار مواجهات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ليحصد الأخضر ثلاث نقاط هامة.

وينفرد الأخضر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن منتخب اليابان الوصيف، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).