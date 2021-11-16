تمكن صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من معادلة رقم زميله سالم الدوسري كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في التصفيات الأولية والنهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

صالح الشهري يعادل عدد أهداف الدوسري

ونجح الشهري في إحراز 6 أهداف في التصفيات معادلًا أهداف سالم الدوسري.

وكان الشهري سجل هدف فوز الأخضر الوحيد في شباك منتخب فيتنام، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف متصدرًا قائمة هدافي المنتخب في التصفيات النهائية للمونديال.

الشهري رجل مباراة السعودية وفيتنام

يذكر أن الشهري نال جائزة رجل مباراة السعودية وفيتنام، وتمكن من فض شراكة الأهداف مع زميليه سامي النجعي وفراس البريكان الذي أحرز كل منهما هدفين حتى الآن في التصفيات النهائية.

وسيواجه الأخضر، منتخب عمان في الجولة السابعة من التصفيات، حيث كان الأخضر فاز على عمان في السابع من سبتمبر الماضي بهدف دون رد في العاصمة العمانية مسقط.