أهدر اللاعب صالح الشهري فرصة إحراز الهدف الأول لـ المنتخب السعودي في شباك فيتنام وذلك بعد دقائق من بداية الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم.

وبعد تمريرة متقنة من اللاعب فهد المولد لـ الشهري لم ينجح الأخير في التعامل معها رغم سهولتها، حيث لا تزال النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي بين المنتخبين.

تشكيلة المنتخب السعودي

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من: “محمد الربيعي، ناصر الدوسري، علي البليهي، عبدالإله العمري، محمد البريك، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، فهد المولد، صالح الشهري”.

صالح الشهري أساسيًا

أما قائمة الأخضر الاحتياطية فجاءت مكونة من: “زيد البواردي، نواف العقيدي، زياد الصحفي، أحمد شراحيلي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، علي الحسن، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فراس البريكان، عبدالرحمن العبود”.