أهدر اللاعب صالح الشهري فرصة إحراز الهدف الأول لـ المنتخب السعودي في شباك فيتنام وذلك بعد دقائق من بداية الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم.
صالح الشهري يهدر فرصة الهدف الأول#السعودية_فيتنام#قنوات_SSC pic.twitter.com/5eSbmho7SN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2021
وبعد تمريرة متقنة من اللاعب فهد المولد لـ الشهري لم ينجح الأخير في التعامل معها رغم سهولتها، حيث لا تزال النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي بين المنتخبين.
تشكيلة المنتخب السعودي
وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من: “محمد الربيعي، ناصر الدوسري، علي البليهي، عبدالإله العمري، محمد البريك، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، فهد المولد، صالح الشهري”.
صالح الشهري أساسيًا
أما قائمة الأخضر الاحتياطية فجاءت مكونة من: “زيد البواردي، نواف العقيدي، زياد الصحفي، أحمد شراحيلي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، علي الحسن، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فراس البريكان، عبدالرحمن العبود”.
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