نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، ممثلة بإدارة التمريض، صباح اليوم الخميس، حفلَ تخريج الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة لعام 2020م بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، وذلك بقاعة التدريب والمؤتمرات والبالغ عددهم 58 متدرباً ومتدربة.

تطوير قطاع التمريض

وأوضحت مديرة إدارة التمريض بصحة تبوك رجاء علي المباركي خلال كلمتها أن الهدف من برنامج تأهيل التمريض بالرعاية الحرجة هو الالتزام وتطبيق الممارسات التمريضية بالكفاءة والجودة المطلوبة والاستمرار في التطوير والتحسين الدائم.

وأشارت المباركي إلى أن البرنامج معتمَد من هيئة التخصصات الصحية، وتبلغ مدة البرنامج 9 أشهر تدريب مكثف، حيث يكتسب المهارات والمعرفة والخبرات للازمة التي تمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة مما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة.

تقديم أفضل الخدمات الصحية

من جهته شكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي إدارة التمريض بصحة تبوك والخريجين، متمنياً لهم مزيداً من العطاء ليواصلوا طريقهم إلى التفاني والتطوير لتقديم أفضل الخدمات الصحية، مثمناً ما تقدمه القيادة الحكيمة ووزارة الصحة للقطاع الصحي من أولويات تعنى بصحة المواطن والمقيم في تقديم الخدمة.