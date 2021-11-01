تلقى المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول في الأهلي، صدمتين بشأن إصابة 2 من نجوم الفريق الكروي الأول قبل مواجهة الباطن.

الأهلي يسعى لمواصلة الأداء المميز

وكان الراقي قدم أداءً مميزًا ضد الهلال بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تعادل الراقي في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

إصابة أي لاعب من صفوف الراقي حاليًا ستؤثر سلبًا على معنويات الفريق الطامح في مواصلة النتائج الإيجابية بعد حصده لـ 7 نقاط من أصل 9 في آخر 3 جولات بـ دوري المحترفين السعودي.

الراقي في مواجهة قوية ضد الباطن

ويستعد الأهلي لمواجهة الباطن، بعد غد، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الراقي إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث للوصول إلى النقطة رقم 15 والصعود للمركز الخامس.

يذكر أن ماجد النفيعي رئيس الأهلي كان أكد على أن الراقي طلب من لجنة الحكام عدم إسناد أي مباراة للراقي دوريًا يكون حكم الساحة فيها محمد الهويش.