تواصل منطقة “كومبات فيلد” اجتذاب زوار موسم الرياض 2021، بالمغامرات والتحديات والعروض العسكرية التي تقام في مقرها يوميًّا منذ افتتاحها قبل أسبوعين.

وتستوقف مرتادي المنطقة عروض حية تقام في الهواء الطلق، لصراعٍ مثير بين الروبوتات، ينطلق في مختلف الممرات من وقتٍ لآخر، ويستمر لعدة دقائق تتلاقى فيها الروبوتات لتتصارع بتحكّم بشري، النصر فيه لمن يمتلك مهارات عالية في مواجهة خصمه، وسط حماس وتفاعل كبيرين من حضور الفعالية.

حروب عسكرية:

ويحاكي المشهد التقدّم الذي يعيشه العالم في مجال الحروب العسكرية، التي أصبحت تستخدم الدول المتقدمة فيها الروبوتات لعدة أغراضٍ، سواء كانت مهام قتالية أو رقابية أو غيرها، وتدور جميع فصول حدث صراع الروبوتات في جوٍ من التحدي والتشويق والإثارة.

كما يصادف الزائر عند تجوله في أقسام وأجنحة “كومبات فيلد”، أفرادًا مجهزين بأسلحة تحاكي أنواع الأسلحة المختلفة في كل عصر من العصور، وتسهم في تعريف الزائر بتجهيزات المقاتل سابقًا وحاضرًا وتوقعًا للمستقبل.

عروض حية:

ويضاف لذلك عروض حية للمبارزة بالسيوف، والرمي بالرماح، لمحاكاة الحروب في العصور القديمة، ويشارك في تأدية مشاهد تلك العروض فرق مدربة، رجالية ونسائية.

ويزداد الإقبال أيضًا على ركنٍ وضعه المنظمون لتعليم قيادة طائرة الدرون لعدة أغراض، منها التصوير، وذلك عبر جهاز محاكاة في الجناح، يتعلّم من خلاله الزائر مهارات قيادة الطائرة، تحت إشراف مدربين متمرسين، ثم يعقب ذلك تدريب ميداني على قيادة طائرات الدرون.

وتجوب الفرقة الموسيقية العسكرية الأرجاء لتعزف ألحانًا حماسية، على وقع ضرب أقدام أعضائها في الأرض لتهزها، وتُلهب حماس الزائرين، الذين يتوقّف كثير منهم لتوثيق تلك اللحظات المميزة والمثيرة.

وتشهد فعاليات “كومبات فيلد” المستمرة منذ أسبوعين، ارتيادًا مميزًا من زوّار موسم الرياض 2021، حيث تنطلق تحديات مثيرة بين الأصدقاء في الرماية بالأسلحة النارية، أو رماية السهم والرمح، أو الألعاب القتالية الإلكترونية التي تُجسد على أرض الميدان، وسط حماسٍ منقطع النظير.