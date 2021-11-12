تسبب إحجام الجزائريين عن تلقي لقاح كورونا في قرب انتهاء صلاحية ملايين الجرعات التي تم تخزينها منذ عدة أشهر في انتظار الراغبين في الحصول عليها.

بدوره قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، إن عدد المواطنين الذين أقبلوا على التلقيح تراجع بسبب تحسن الوضعية الوبائية في الجزائر.

لقاح كورونا في الجزائر

وأضاف الوزير الجزائري اليوم الجمعة، أن العديد من الأدوية وحتى اللقاحات ستصبح غير صالحة للاستهلاك عند انتهاء صلاحية وتاريخ إنتاجها مشيرًا إلى أن الجزائر تحوز 13 مليون جرعة، ستصبح غير قابلة للاستعمال إذا بقيت مخزنة طويلًا، ولم يقم المواطنون بتلقيح أنفسهم وتعزيز مناعتهم ضد الفيروس.

وبحسب صحيفة النهار الجزائرية دعا الوزير، إلى ضرورة التلقيح خاصة وأن اللقاح متوفر.

بالإضافة إلى إمكانية أخذ الجرعة الثالثة بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية لتعزيز أكثر للمناعة ومقاومة الفيروس.

حالات كورونا في الجزائر

وتبلغ حالات كورونا في الجزائر حوالي 210 آلاف حالة وفق الإحصائيات الرسمية فيما بلغ عدد الوفيات قرابة 6000 شخص في الوقت الذي قال فيه رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي في الجزائر البروفيسور كمال صنهاجي، إن الموجة الرابعة للوباء ستصل إلى الجزائر “بلا هوادة”.

وأعرب عن أسفه من “الاستخفاف” الذي سجل مع انخفاض عدد الإصابات وبعد الإقبال الملحوظ للتلقيح أثناء الموجة الثالثة، وشجب تخفيف الإجراءات الوقائية لا سيما قلة استغلال اللقاح على الرغم من أنه متوفر في الجزائر.