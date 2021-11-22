أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس، عن بدء القبول والتسجيل في الدبلوم والبرامج الفصلية للفصل التدريبي الثاني لعام 1443هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية “قبولي”وحتى 25 من شهر ربيع الآخر الجاري، وذلك في تخصصات دبلوم الكهرباء الصناعية، ودبلوم التبريد والتكييف، ودبلوم ميكانيكا السيارات “بنزين”، والبرامج الفصلية للكفاءة المتوسطة وأعلى في تشخيص أعطال وصيانة المكيفات المجزأة، والتمديدات المنزلية ومدة البرنامج فصل تدريبي واحد 4 أشهر.

وأشار المعهد إلى أن هذه البرامج التدريبية تسهم في تحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.