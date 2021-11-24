بدأ صندوق التنمية العقارية إيداع دعم شهر نوفمبر لمستفيدي سكني مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية، اعتمد في مارس الماضي، توحيد موعد إيداع الدعم السكني لمستفيدي برنامج “سكني”، ليكون يوم 24 من كل شهر ميلادي.

توحيد موعد صرف الدعم:

وتم توحيد موعد صرف الدعم خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام الجاري 2021، الذي عقد افتراضيًّا برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمقر الصندوق بالرياض، بحضور المشرف العام على الصندوق منصور بن سعيد بن ماضي وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الصندوق العقاري- في بيان صحفي- أن الاجتماع استعرض أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وأبرز مستهدفات الدعم السكني للعام الحالي، ومؤشرات الأداء حسب الركائز الإستراتيجية للصندوق، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

تنمية سوق التمويل العقاري:

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية: إن المجلس استعرض أداء مؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري، والتمويل العقاري المدعُوم، والمنتجات، إضافة إلى مؤشرات الاستدامة المالية، كما استعرض مؤشرات الأداء لتميز العملاء والذي شمل مؤشر رضا العملاء (CSL) ومؤشر نصح الأصدقاء والأقارب (NPS).

وأضاف: بحث المجلس أداء العمليات وإيداع الدعم الشهري في حسابات المواطنين شهريًّا، واعتمد يوم (24) من كل شهر ميلادي موعدًا لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، موضحًا أن هذا القرار يأتي حرصًا من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.