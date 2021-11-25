نفذت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الصيانة الدورية للعناصر المعمارية والكهربائية المتعلقة بحجر إسماعيل عليه السلام بصحن المطاف، ومنها الفوانيس الثلاث المضاءة والتي صممت على شكل (فانوس) قائم على عمود بقاعدة عريضة مثبتة على القوس الخرساني المحدد لحجر النبي إسماعيل عليه السلام المسمى بالحطيم.

ويعلو العمود المعدني الفانوس المضلع الشكل بثماني أوجه من زجاج معتم يسمح بنفاذ الإنارة من نوع الموفر للطاقة (LED ٤٠ واط) بلونه الأخضر وبتشكيل زخرفي في أطراف الفانوس بأقواس معدنية مطلية بماء الذهب لمقاومة العوامل المناخية المختلفة، ويعلو الفانوس تشكيل زخرفي متدرج جميل ينتهي بهلال يحاكي في تصميمه الجزء العلوي لمنارات المسجد الحرام.

صيانة دورية:

وأكد الوكيل المساعد المهندس فارس بن مفوز الصاعدي، أنه تتم الصيانة على الثريات بشكل دوري، شاملة أعمال التلميع والتأكد من عمل الكشاف وتوصيلاته بشكل جيد، ونظرا لحساسية وضع كشافات فوانيس الحجر يتم تغيير الكشاف بالكامل في حالة تعطله.

وأضاف الصاعدي أنه يتم تجديد دهان تلك الفوانيس، بفك جميع أجزائها وإزالة الطلاء القديم ومعالجته، ومن ثم صقل الفانوس بواسطة جهة مختصة في مجال الأعمال المعدنية وبمواد وأجهزة مخصصة في عملية إعادة تأهيل وصيانة المعادن، ليتم بعدها طلاء الفانوس بماء الذهب بسماكة ٤ ميكرون.

واختتم حديثه رافعًا خالص الشكر والتقدير للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لحرصه ومتابعته لتقديم أفضل الخدمات، في إطار خطة متكاملة تقوم بها الرئاسة تعمل من خلالها على تطوير أصول وأنظمة المسجد الحرام. وبما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في العناية والرعاية الجليلة بالحرمين الشريفين.