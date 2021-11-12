صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية شخصين والقبض عليهما، بعد قيامهما بتوثيق فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حيازتهما مادة القات المخدر أثناء تجولهما في مركبة تعود ملكيتها لمواطن، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.