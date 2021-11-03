ضبط مواطن ظهر بمقطع مشاجرة مع مقيمة في الشرقية

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول لمشاجرة في أحد المواقع العامة.

جهود شرطة الشرقية

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخبر تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول في مشاجرة مع مقيمة في أحد المواقع العامة، وهو مواطن من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.