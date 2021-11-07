أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها في شرطة منطقة الرياض عن تمكن الجهات المختصة من القبض على 11 شخصًا ” مواطن و10 مقيمين من الجنسية اليمنية” ارتكبوا حوادث جنائية.

تفاصيل ضبط عصابة الرياض

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (11) شخصًا، مواطن و(10) مقيمين من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على مقار شركات والاستيلاء على خزائن أموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متخذين من وحدة سكنية بأحد الأحياء مقرًا لذلك.

وقد بلغت المسروقات (1,704,846) ريالًا، وضبط بحوزتهم مبلغ (46,526) ريالًا، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.