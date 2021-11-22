أوضحت أمانة منطقة الرياض أن الحملة الميدانية المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة، التي وجه بها أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، متواصلة، بمشاركة 11 جهة حكومية.

تحرير 789 مخالفة

وأعلنت الأمانة أن الحملة أسفرت عن تحرير 789 مخالفة وإشعار مراجعة، وضبط 446 مخالفًا لنظام العمل، وفصل التيار الكهربائي والماء عن 62 مبنى غير نظامي.

إحصائيات عن الحـملة

وأشارت إلى أن الحملة التي انطلقت في 26 أكتوبر الماضي واستغرقت 9,136 ساعة عمل، شهدت تفتيش 969 منشأة، وضبط 493 شريحة اتصال غير نظامية، ومصادرة وإتلاف 7,815 مادة ومعدة غير صالحة، و53 طنًا من المواد الغذائية.

تحسين المشهد الحضري

يذكر أن الحملة الميدانية المكثفة تأتي بهدف تحسين المشهد الحضري لأحياء وسط الرياض، ومنع أي تجاوزات للأنظمة، وتصحيح وضع العمالة المخالفة، وتوفير بيئة صحية في الأحياء السكنية، تماشيًا مع مستهدفات جودة الحياة.