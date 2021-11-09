نشر حساب الأمن العام على تويتر مقطع فيديو يوثق وقوع عدد كبير من الجناة والمجرمين في قبضة رجال الأمن بعدما ارتكبوا عددًا من الحوادث الجنائية بمختلف المناطق.

تحويل الأموال للخارج

ففي منطقة الرياض تم القبض على (11) شخصًا، مواطن و(10) مقيمين من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على مقار شركات والاستيلاء على خزائن أموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متخذين من وحدة سكنية بأحد الأحياء مقرًا لذلك.

وقد بلغت المسروقات (1,704,846) ريالًا، وضبط بحوزتهم مبلغ (46,526) ريالًا، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

جهود رجال الأمن في جازان

وفي جازان تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا قبضت على (3) مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية داخل أحد المحال التجارية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

كما تضمن المقطع العديد من الجرائم التي تمكنت الجهات الأمنية من فك غموضها وضبط الجناة في وقت قياسي.