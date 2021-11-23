أكد نجم نادي الهلال السابق، طارق التايب، على صعوبة مباراة الزعيم ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، مشيرًا إلى أن اللاعبين عليهم العامل الأكبر لحصد اللقب.

طارق التايب ينصح لاعبي الهلال:

وتحدث الليبي طارق التايب عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “بالنسبة للهلال دور المدرب انتهى والكرة الآن في ملعب اللاعبين، والنهائيات تُكسب ولا تُلعب”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”، قائلًا: “على لاعبي الهلال أن يتحلوا بالصبر والهدوء وعدم الاستعجال، والجمهور أحيانًا يكون سلاحًا ذا حدين”.

وأضاف طارق التايب قائلًا: “خط الدفاع لو كان بمستوى عبدالله المعيوف سيفوز الهلال، وقوة الفرق في النهائيات تكون في الدفاع وحارس المرمى”.

نهائي آسيا يخطف الأنظار:

وتتجه أنظار الجماهير إلى إستاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، مساء يوم الثلاثاء، لمتابعة مواجهة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويشهد نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث تم السماح بالحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يحفز لاعبي الزعيم على الظهور بشكل مميز؛ وتحقيق الفوز على بوهانغ ستيلرز.