أعلنت حكومة طالبان في أفغانستان، يوم أمس الثلاثاء، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في البلاد واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف ذلك القرار، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

حظر كامل:

وبحسب بيان للحركة نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عبر تويتر، “إعلان فرض حظر كامل على استخدام العملات الأجنبية في الدولة”، مضيفاً “يتطلب الوضع الاقتصادي والمصالح الوطنية في البلاد أن يستخدم جميع الأفغان العملة الأفغانية في كل معاملة”.

كما شدد البيان على أننا “نوجه جميع المواطنين وأصحاب المتاجر والتجار ورجال الأعمال وعامة الناس لإجراء جميع المعاملات بالعملة المحلية من الآن فصاعدًا، والامتناع بشكل صارم عن استخدام العملات الأجنبية”، منوها على أن “استخدام العملات الأجنبية له تأثير سلبي على اقتصاد أفغانستان”.

وأكدت الحركة أن “أي شخص يخالف هذا الأمر سيواجه إجراءات قانونية”.

وتتم العديد من التبادلات في أفغانستان باستخدام الدولار الأميركي، بينما يتم استخدام الروبية الباكستانية في المناطق القريبة من طرق التجارة الحدودية الجنوبية.

أسوأ أزمات الإنسانية في العالم:

وفي وقت سابق، حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن أفغانستان على شفير إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، في وقت يواجه أكثر من نصف السكان “انعداماً حاداً في الأمن الغذائي”.

وأفادت بأن أكثر من 22 مليوناً في أفغانستان سيعانون من انعدام في الأمن الغذائي هذا الشتاء، في وقت يفاقم الجفاف المدفوع بتغير المناخ والصعوبات الناجمة عن سيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد منذ منتصف أغسطس الفائت.